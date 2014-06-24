На Харківщині всі пункти пропуску на кордоні з РФ обладнають чотириметровим ровом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Ігоря Балуту, який разом із начальником Головного управління МВС України в Харківській області Анатолієм Дмитрієвим і начальником Харківського прикордонного загону Олександром Круком інспектували місцевий пункт пропуску «Стрілече».

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«Ми приїхали сюди подивитися, як посилили наш кордон в інженерному сенсі і як переобладнали місцевий пункт пропуску. Ви бачите рів, який виритий прямо на кордоні. Він чотириметровий, хоча за нормами він повинен бути двометровим. Ми зробили його ширшим», - сказав Балута.

Він підкреслив, що так будуть переобладнані всі місцеві пункти пропуску на території Харківської області.

У свою чергу начальник Харківського прикордонного загону Олександр Крук зазначив, що ситуація на кордоні хоч і напружена, але контрольована. «Є певне накопичення з російського боку збройних сил. На сьогоднішній день кордон охороняється посилено. Особлива увага зараз приділяється заходам інженерного облаштування безпосередньо на лінії державного кордону. Ведемо певну роботу з посилення і зміцнення пунктів пропуску з метою адекватних дій, аж до введення кругової оборони», - сказав Крук.

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Начальник Харківського прикордонного загону також наголосив, що на кордоні серйозно посилюються контрольно-режимні заходи, які проводяться у взаємодії з представниками МВС і СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України підтримала постанову щодо посилення захисту державного кордону (реєстраційний №4048а), якою пропонується негайно затвердити документи, необхідні для проведення в односторонньому порядку демаркації сухопутної ділянки кордону з Російською федерацією, яка буде обладнана за прикладом зовнішніх кордонів Європейського Союзу.