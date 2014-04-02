Військова ситуація на кордоні з Росією залишається напруженою – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер лайф» на Першому Національному, відповідаючи на запитання щодо того чи стабілізувалася вже військова ситуація на українсько-російському кордоні.

«Ситуація залишається, на превеликий жаль, напруженою. І збройні сили Російської Федерації, які підтягнуті до південного, східного і північного кордону, - вони залишаються на своїх бойових позиція», - сказав Турчинов.

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Водночас він зауважив, що «усі обіцянки Росії, що вони будуть відводити війська, які вони дали під час своїх міжнародних зустрічей, на превеликий жаль, залишаються брехнею».

«Таким чином, - підсумував спікер, - ситуація є стабільною, але залишається реальна загроза».