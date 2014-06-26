МЗС: Українцям не варто очікувати введення безвізового режиму з ЄС з 1 січня 2015 року

Перший заступник міністра закордонних справ Наталія Галібаренко заявляє, що українцям не варто очікувати запровадження безвізового режиму з Євросоюзом з 1 січня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Києві.

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Галібаренко уточнила, що у даний час в ЄС очікують «ефективної імплементації законодавства щодо безвізового режиму».

«Це стосується багатьох сфер: безпеки кордонів, боротьби з корупцією, боротьби з дискримінацією, співпраці правоохоронних органів з безпеки на кордонах і головне питання — друк біометричних паспортів», - сказала вона.

За словами першого заступника міністра, у вересні та в жовтні в Україні працюватимуть дві експертні місії Європейського Союзу, які моніторитимуть імплементацію другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму.

Галібаренко зауважила, що не може спрогнозувати, коли ЄС ухвалить рішення про запровадження безвізового режиму для українців.

«Що стосується термінів, то я не прибічник якихось дедлайнів, оскільки це питання залежить не лише від України. У самому Європейському Союзі непрості і досить тривалі процедури щодо цього. У Європейському Союзі спочатку мають побачити доповіді експертних місій, потім прийняти технічне рішення, потім — політичне. Звичайно, ми хочемо жорсткий термін — півроку, але це не означатиме, що з 1 січня 2015 року, навіть якщо все буде виконано, у нас вже буде безвізовий режим. Тому не варто породжувати такі очікування, щоб потім не було розчарувань”, - сказала Галібаренко.

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Довідка УНІАН. Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні План дій з лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і дотримання громадянських прав і свобод.

23 червня Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ ухвалила рішення про перехід України до виконання другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму.