Екстремісту, який вивозив з Маріуполя "бабу Наташу", може загрожувати довічне ув’язнення – МВС

Чоловікові, який вивозив з Маріуполя лідера штабу «ДНР» - 46-річну громадянку Г., яку сепаратисти в своїх колах називають «баба Наташа», може загрожувати довічне позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

В повідомленні зазначається, що 54-річний мешканець Маріуполя «причетний до ряду тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням вогнепальної зброї і вибухівки, вчинених на території міста». Міліції стало відомо, що чоловік намагається залишити територію України, аби уникнути відповідальності за скоєння злочинів.

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«При затриманні підозрюваного правоохоронці висунули йому вимогу не чинити опір, однак маріуполець спробував утекти. Звернувши у переулок, він зупинив автомобіль і почав відстрілюватися», - сказано в повідомленні. Правоохоронці, почувши крик жінки із проханням не стріляти, оскільки в автомобілі є дитина, висунули зловмисникові вимогу звільнити жінок і дитину, проте чоловік заявив, що йому байдуже, що з ними буде. В повідомленні зазначається, що коли у підозрюваного закінчилися набої, він дістав гранату, щоб підірвати оперативників. «Проте з невідомих причин граната не вибухнула. У цей момент зловмисника затримали. Наразі він перебуває в одному з медичних закладів», - сказано в повідомленні.

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Дії затриманого чоловіка кваліфіковані слідчими за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачене покарання аж до довічного позбавлення волі.