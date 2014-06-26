Після підписання Угоди з ЄС у відносинах між Україною та РФ не буде кулуарності - політолог

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у відносинах між Україною та Росією не буде кулуарності та непрозорості.

Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Важко прогнозувати, якою буде в повному форматі політика України по відношенню до Росії (після підписання Угоди про асоціацію з ЄС), але можна сказати, чого там не буде. Там не буде непрозорості, кулуарності, політико-економічного, скажімо так, бартеру, обміну економічних преференцій на стратегічні інтереси», - зазначив експерт.

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Пашков при цьому наголосив, що Україна повинна якось з Росією співпрацювати і вести діалог.

Як повідомляв УНІАН, економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає створення Зони вільної торгівлі, буде підписана 27 червня в Брюсселі за участю президента України Петра Порошенка.