У Страсбурзі Порошенка зустріли оплесками та гаслом Євромайдану "Україна - це Європа!"

Українці зустрічали президента Петра Порошенка у Страсбурзі гаслом, з якого почався Євромайдан: "Україна - це Європа". Люди у вишиванках зібралися з прапорами просто у будівлі Ради Європи, йдеться у сюжеті спецвипуску ТСН.

У самій залі Парламентської асамблеї Ради Європи делегати ПАРЄ вітали президента України оплесками.

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До делегатів ПАРЄ Порошенко звернувся українською мовою. Він подякував за підтримку і перейшов до актуальної кризи. Зокрема, президент нагадав європейцям, що проблема безпеки стосується не тільки України, але і світу загалом, бо післявоєнна модель безпеки остаточно зруйнована анексією Криму Росією.

Також він зауважив, що у терористів залишилося менше доби, аби скласти зброю. У п'ятницю, 27 червня, повинні відбутись чергові переговори із сепаратистами, які заявили про свою готовність до участі в них, інакше, за словами президента, будуть ухвалені "дуже важливі рішення".

Примітно, що російських делегатів у залі не було. Вони бойкотували засідання Асамблеї після того, як та позбавила Росію права голосування після анексії Криму.

Відео ТСН

Вже після промови Порошенко відповідав на запитання делегатів англійською.

Зі Страсбурга президент вирушив до Брюсселя, де завтра буде підписано угоду про асоціацію з Європейським союзом.

"Це дає нам дуже сильні сподівання на те, що ми виграємо цю боротьбу. А виграти цю боротьбу лише військовими засобами неможливо. А от рішенням Ради Європи, ЄС, світу, Організацією Об'єднаних Націй - це той шлях, який нам потрібно пройти", - заявив Порошенко.