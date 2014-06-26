На Луганщині терористи напали на колону АТО: знищені 5 бойовиків, захоплені російські гранатомети

У Луганській і Донецькій областях терористи продовжують нападати на колони сил АТО.

Про це повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», під час нападу терористів на колону сил АТО поблизу Дяково Луганської області 5 бойовиків знищені, втрат серед силовиків немає.

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"Підрозділом сил АТО захоплено близько 20 одиниць зброї, в т.ч. російські гранатомети РПГ-18. Також під час відступу терористи кинули десяток протипіхотні міни МОН-50", - пише Тимчук.

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Також він зазначає, що другий напад терористами на колону сил АТО скоєно в районі Ямполя Донецької області. В ході зіткнення знищено 3 бойовиків. Втрат серед силовиків немає.