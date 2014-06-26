У Донецькій області бойовики напали на СІЗО роззброїли варту і викрали зброю

Озброєні автоматами Калашникова, невідомі погрожували начальнику слідчого ізолятора та членам його сім'ї фізичною розправою, вимагаючи від нього віддати наказ видати їм зброю, яке належить особовому складу Артемівського слідчого ізолятора, повідомляє 62.ua з посиланням на прес-службу управління ДПТС в Донецькій області.

Після цього під транспортні ворота установи під'їхали 5 автомобілів з групою озброєних людей у камуфляжній одязі і масках. З ними був начальник слідчого ізолятора, якому погрожували зброєю. При цьому на постового зовнішнього поста також було направлено зброю.

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Кілька озброєних осіб розташувалися на території установи, а приблизно п'ятдесят, озброєних автоматами Калашникова, ручними гранатометами і кулеметами оточили адміністративну будівлю установи.

На зовнішні пости були спрямовані снайпери. Група озброєних людей наблизилася до головних воріт, увійшла в чергову частину і розташувалася на її території.

Після цього озброєні люди в камуфляжі і масках викрали зброю. Кількість вкраденої зброї підраховується. Черговим помічником про те, що трапилося одразу було повідомлено до чергової частини Артемівського МВ ГУМВС України.

Жертв серед співробітників установи і населення не було. Установа має можливість підтримувати правопорядок та здійснювати охорону, обстановка у режимних корпусах і серед ув'язнених задовільна і керована.