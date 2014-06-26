Командувач Нацгвардії наказав гідно відповісти терористам, які атакують частину в Донецьку
У зв'язку з нападом терористів на військову частину 3004 в Донецьку командувач Нацгвардії України генерал-лейтенант Степан Полторак записав відеозвернення до особового складу та громадськості.
"У разі подальшої ескалації конфлікту та спроби нападу на військове містечко, дати гідну відповідь злочинцям", - сказав він.
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Командувач також наголосив, що головним завданням військовослужбовців є захист держави.
Як повідомлялов УНІАН, озброєне угрупування "Кальміус" у четвер ввечері почало штурм військової частини 3004 Національної гвардії України в Донецьку. Внаслідок штурму поранено 5 проросійських бойовиків.
Згодом штурм припинився і почалися переговори між керівництвом частини та озброєними нападниками. Однак невдовзі терористи продовжили атакувати військову частину і обстріляли з мінометів військове містечко.