Нардеп: необхідно створити механізм імплементації Угоди про асоціацію з ЄС



Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», заявив народний депутат України (ВО «Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря.

«Після підпису Угоди починається найважливіше», - зазначив Немиря.

За його словами, важливо зробити кілька процедурних речей, в тому числі парламент має ратифікувати цю Угоду.

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«Парламент готовий це зробити. Мій профільний комітет з питань євроінтеграції повідомив уряд, що як тільки будуть подані на ратифікацію... Ця Угода потребуватиме ще погодження Європарламентом і ратифікації парламентами всіх країн-членів, що може зайняти деякий час, від одного до трьох років. Але це перший процедурний крок. Це потрібно зробити. Другий крок – це механізми імплементації, це інструмент Угоди, її розуміння бізнесом та споживачами», - зазначив Немиря.

За його словами, передусім, треба виробити механізми імплементації.

«На сьогодні сама система координації поки що знаходиться в процесі створення, потрібно її створити», - додав Немиря.