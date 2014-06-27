Нардеп: необхідно створити механізм імплементації Угоди про асоціацію з ЄС
Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпочнеться не менш важливий та складний етап її ратифікації та імплементації, що потребує відповідних механізмів та координації зусиль уряду та парламенту.
Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», заявив народний депутат України (ВО «Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря.
«Після підпису Угоди починається найважливіше», - зазначив Немиря.
За його словами, важливо зробити кілька процедурних речей, в тому числі парламент має ратифікувати цю Угоду.
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«Парламент готовий це зробити. Мій профільний комітет з питань євроінтеграції повідомив уряд, що як тільки будуть подані на ратифікацію... Ця Угода потребуватиме ще погодження Європарламентом і ратифікації парламентами всіх країн-членів, що може зайняти деякий час, від одного до трьох років. Але це перший процедурний крок. Це потрібно зробити. Другий крок – це механізми імплементації, це інструмент Угоди, її розуміння бізнесом та споживачами», - зазначив Немиря.
За його словами, передусім, треба виробити механізми імплементації.
«На сьогодні сама система координації поки що знаходиться в процесі створення, потрібно її створити», - додав Немиря.