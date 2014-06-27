Баррозу назвав історичним підписання асоціації з Україною, Грузією і Молдовою

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Брюсселі перед церемонією підписання угод.

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«Це - історичний момент для цих країн. Незважаючи на всі труднощі, ми підпишемо угоди з Україною, Молдовою та Грузією. І я вірю, що це переможна ситуація не тільки для всіх країн, але й для всієї Європи», - наголосив Баррозу.