Баррозу назвав історичним підписання асоціації з Україною, Грузією і Молдовою
10:18, 27 червня 2014Політика
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Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу назвав історичним підписання угод про асоціацію Європейського Союзу з Україною, Грузією та Молдовою.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Брюсселі перед церемонією підписання угод.
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«Це - історичний момент для цих країн. Незважаючи на всі труднощі, ми підпишемо угоди з Україною, Молдовою та Грузією. І я вірю, що це переможна ситуація не тільки для всіх країн, але й для всієї Європи», - наголосив Баррозу.
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