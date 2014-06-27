Ситуація в Донецьку спокійна, біля захопленої вночі військової частини тихо - міськрада

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті міського голови Олександра Лук‘янченка.

«У ніч на 27 червня після трьох спроб штурму, остання з яких почалася о 22.15, озброєними людьми була захоплена військова частина 3004. Станом на 9.00 біля військової частини тихо», - йдеться в повідомленні.

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Обмеження для руху транспорту у зазначеному районі немає.

У повідомленні також наголошується, що в цілому ситуація у Донецьку відносно спокійна. Працюють комунальні служби, держустанови, вулицями міста рухається громадський транспорт.