Україна вимагає від Росії припинити підтримку терористів

Таку заяву оприлюднила Служба безпеки України (СБУ). Також СБУ вимагає від Росії "закрити пункти вербування, табори для підготовки найманців і припинити вербування громадян України".

Як розповів заступник голови СБУ Віктор Ягуней, отримано і оприлюднено неспростовні докази про функціонування на території Російської Федерації центрів вербування найманців і диверсантів для дестабілізації ситуації і підтримки терористів в Україні.

Отримано дані про наявність на території Росії, зокрема в Пскові, Таганрозі, місті Шахти Ростовської області, селі Молькино Краснодарського краю і в Московській області центрів підготовки диверсійних груп для вчинення терористичних актів та диверсій, збройних нападів на українських військовослужбовців і мирне населення.

Задокументовані факти свідчать, що саме звідти злочинці направляються в Україну з отриманими від російських кураторів завданнями.

Використовуються соціальні мережі, де розміщується контактна інформація - номери телефонів, імена контактерів, адреси електронної пошти, маршрути до місць розташування таборів.

Вербування так званих «добровольців» здійснюється головним чином на матеріальній основі. «Погоджуються тільки люди без принципів», - підкреслив Віктор Ягунов.