У МЗС Росії вважають, що до звільнення спостерігачів ОБСЄ причетний патріарх Кирил

Звільнення спостерігачів зі складуСпеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні "багато в чому стало результатом особистого заклику Патріарха Московського і всієї Русі Кирила", який призначив контактною особою в цьому питанні з боку Руської Православної Церкви митрополита Ростовського і Новочеркаського Меркурія.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії, розміщеному в Facebook.

Крім того, стверджують у МЗС РФ, істотну роль у звільненні спостерігачів зіграло пряме звернення керівництва місії ОБСЄ до представників так званих "Донецької та Луганської народних республік", які мали "безпосередні переговори з особами, які утримували спостерігачів ОБСЄ".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ОБСЄ втратила контакт із двома групами спостерігачів Спеціальної моніторингової місії загальною чисельністю 8 осіб, які працювали в Донецькій і Луганській областях.

На початку червня представник терористичної організації "Донецька народна республіка" Андрій Пургін заявив, що спостерігачів утримують у Северодонецьку, і зазначив, що їх присутність є гарантією, що в місті не будуть вестися бойові дії.

Читайте такожУкраїнська армія готова знищувати терористів, якщо вони не складуть зброю - КовальСБУ повідомляла про причетність до викрадення спостерігачів "казацких" структур, що підтримують терористів на Донбасі.

20 червня представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків заявив, що люди, які захопили дві групи спостерігачів, не висунули жодних вимог.

27 червня терористи відпустили чотирьох спостерігачів ОБСЄ, яких вони захопили в Донецькій області.

Увечері 28 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про звільнення чотирьох її спостерігачів, захоплених терористами в Луганській області наприкінці травня.