Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори

Президент РФ Путін підписав указ про призов на військові збори громадян Російської Федерації, що перебувають у запасі.

Текст указу розміщено на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

"Призвати у 2014 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів терміном до двох місяців у Збройні сили Російської Федерації, у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, органи державної охорони, органи ФСБ», - йдеться в указі від 27 червня.

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