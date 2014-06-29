Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
02:00, 29 червня 2014Політика
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У Росії резервістів призивають на збори.
REUTERS
Президент РФ Путін підписав указ про призов на військові збори громадян Російської Федерації, що перебувають у запасі.
Текст указу розміщено на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.
"Призвати у 2014 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів терміном до двох місяців у Збройні сили Російської Федерації, у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, органи державної охорони, органи ФСБ», - йдеться в указі від 27 червня.
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