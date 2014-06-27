64% росіян вважають, що Росія повинна озброювати терористів на Донбасі - опитування

64% росіян вважають, що Російська Федерація повинна надавати військово-технічну підтримку терористам на Донбасі, зокрема, надавати зброю.

Про це свідчить соціологічне опитування російського «Левада-Центру».

Згідно з результатами опитування, більшість росіян в протистоянні на Донбасі підтримують бойовиків, яких у РФ продовжують іменувати "народним ополченням".

Більш того, 52% росіян вважають, що бойовикам на Донбасі протистоять озброєні формування українських правих радикалів.

Читайте такожОпитування: 61% росіян схвалили те, що їхні співгромадяни воюють на Сході України

Більшість росіян (59%) вважають, що РФ повинна підтримувати терористів на Сході України. Зокрема, 90% респондентів висловилися за гуманітарну допомогу, 92% - за дипломатичну, 79% - за економічну. 64% респондентів зазначили, що РФ повинна надати військово-технічну підтримку самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" - зокрема, надавати зброю. Пряма військова підтримка (введення військ) не знаходить відгуку у переважної кількості громадян Росії (лише у 40%).

Також 64% респондентів підтримують участь в протистоянні на Донбасі російських добровольців, всього лише 19% - ставляться до цієї ідеї негативно.

Читайте такожУ Росії зросло негативне ставлення до України - опитування

Увага росіян до українських подій за останні шість місяців досягла максимуму: 65% респондентів стежать «дуже уважно» або «досить уважно».

Наголошується, що для 91% жителів Росії телебачення залишається основним джерелом новин про ситуацію в даному регіоні, більшість з яких (79%) вірять в об'єктивність інформації, яку там надають. Лише п'ята частина опитаних (18%) вважає, що російські федеральні ЗМІ сприяють ескалації конфлікту.

Разом з тим, жителі РФ стали менш впевненими у схваленні дій керівництва країни, спрямованих на втручання в справи колишніх республік СРСР з метою захисту прав російського населення, хоча 41% респондентів вважають, що «Росія повинна захищати своїх». Лише 7% опитаних вважають, що РФ не має на це ніякого права.

Читайте такожБільшість росіян вважають загарбання території республік екс-СРСР прийнятним - опитування

Опитування проведено 20-23 червня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%