Представники партії Саакашвілі підбирають офіс у Києві - ЗМІ

Депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний нацрух" (лідер Михайло Саакашвілі) Георгій Вашадзе поширив на своїй сторінці в мережі Facebook підбірку з восьми фотографій з Києва, де він разом зі своїми соратниками оглядає приміщення під постійний офіс у столиці України.

Про це повідомляє агентство «Новини-Грузія».

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Раніше в ЗМІ з'явилася низка статей на тему того, що представники партії Саакашвілі і його оточення можуть стати радниками щодо здійснення реформ при новому уряді України. Йшлося і про самого Саакашвілі, якому пророкували пост радника при президенті України Петра Порошенка.

Але на початку червня Саакашвілі заявив, що не збирається займати жодних посад в новому українському уряді, в той же час не виключає надання особистої "дружньої допомоги" представникам влади України.