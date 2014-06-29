Шеремета: Перейти на європейські стандарти можна за місяці

Про це заявив міністр економіки Павло Шеремета в ефірі телеканалу Інтер, пише Українська правда.

"При бажанні, це можна зробити за роки, місяці, якщо швидко організувати роботу менеджемента, підтягнути технічні регламенти", - сказав він.

На його думку, найтриваліший термін в цьому питанні може зайняти 2 роки.

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Говорячи про реакцію Росії на зміну економічного вектора України, Шеремета наголосив, що уряд розглядає різні варіанти, у тому числі і песимістичні сценарії.

Він зазначив, що Україна готова сідати за стіл переговорів з представниками РФ і обговорювати їхні "тривоги".

"Більшість з цих тривог - надумані. Але щоб це пояснити - потрібно обговорювати. Це все ж краще, ніж стріляти один в одного"​​, - підсумував міністр.