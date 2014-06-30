Бойовики намагаються перенести терористичні акції у Харківську область - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив прес-секретар Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Бойовики здійснюють обстріл військових об'єктів, фіксуються численні спроби перенести терористичні акції на інші регіони країни - зокрема, на Харківську область», - сказав Лисенко.Читайте такожУ міліції розповіли подробиці вибуху залізничного мосту на Харківщині

За його словами, лідери терористичних угруповань і російська сторона продовжують перекладати відповідальність за недотримання режиму перемир'я на українських військових. «Зокрема, розповсюджуються заяви про нібито обстрілі українськими силовиками житлових будинків у містах сходу України і об'єктів прикордонної і митної служб Російської Федерації.

Проте встановлено, що терористи активно використовують артилерійську установку в Слов'янську, ведуть з неї вогонь по житлових кварталах міста. Так, вчора під час артобстрілу терористами Слов'янська поранення одержали двоє пенсіонерів, частково пошкоджено житловий будинок. Також було обстріляно приміщення ДАІ», - повідомив Лисенко.