У РФ порушили кримінальну справу за фактом нібито обстрілу КПП у Ростовській області з боку України

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті РФ.

«Слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації по Південному федеральному округу порушено кримінальну справу стосовно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство двох або більше осіб, скоєний групою осіб загальнонебезпечним способом)», - зазначається у повідомленні.Читайте такожСлідчий комітет Росії просить суд заарештувати Коломойського

За версією російського слідства, військовослужбовці «Збройних сил Республіки Україна, озброєні члени «Національної гвардії України» і бойовики «Правого сектору» 28 червня з території Республіки Україна робили постріли розривними снарядами по населених пунктах Ростовської області Російської Федерації: селищу Шахти-24 міста Гуково, хутору Васецькому Красносулинського району, а також митному пункту Гуково з метою умисного спричинення смерті особам, які перебувають там».

Заявляється, що «у результаті зазначених протиправних дій на відстані приблизно 20 м від воріт домоволодіння № 105 по вулиці Колгоспній хутору Васецькому, в якому проживає сім'я з трьох осіб, виявлені сліди попадання у вигляді воронки, в якій знайдено не менш як 11 металевих фрагментів снаряда. Також у результаті обстрілу не менш ніж у десяти місцях пошкоджена стіна будинку. Крім того, частково пошкоджено домоволодіння, розташоване в селищі Шахти-24 міста Гуково. Крім цього, є пошкодження на адміністративній будівлі митного пункту Гуково і множинні осколкові пошкодження від снаряда у службовому приміщенні. Жертв вдалося уникнути тільки завдяки тому, що всі потерпілі встигли сховатися від обстрілу у безпечних місцях».

Для розслідування кримінальної справи створено слідчо-оперативну група, проводиться комплекс слідчих і оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, які безпосередньо проводили обстріл, а також тих, хто віддавав їм накази. Розслідування у кримінальній справі триває, підкреслюють у СК РФ.