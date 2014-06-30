Порошенко оголосив воєнний стан на Донбасі - Ляшко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат України Олег Ляшко.

"Відбулося засідання РНБО. За моєю інформацією, рішення прийняті. АТО відновлена. Військовий стан на Донбасі введено. Тепер від слів до діла" - написав він.

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Нагадаємо, о 22.00 30 червня в зоні АТО закінчилося перемир'я - припинення вогню, оголошене в рамках "мирного плану Порошенка".

За час перемир'я бойовики здійснили 108 нападів і вбили 27 військових.