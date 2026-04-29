У 'ПриватБанку' подешевшав євро: свіжий курс валют на 29 квітня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 29 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 44,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,70 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 52,08 гривні.

Нацбанк встановив на 29 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,07 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 26 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і складає 44,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінювався і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: