Попри санкції Заходу, Росія нарощує 'тіньовий флот', - Bloomberg

Щонайменше 16 танкерів перевозили скраплений газ з російських проектів, що перебувають під санкціями.

Чотири танкери для перевезення скрапленого природного газу, які нещодавно змінили прапор на російський і можуть належати до "тіньового флоту", ймовірно, прямують до Арктики. Росія може використати ці танкери для розширення експорту скрапленого газу з проєктів, на які накладено санкції США, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними системи відстеження суден, танкери – "Космос", "Луч", "Оріон" і "Меркурій" – рухаються на північ Атлантичним океаном, причому однин з них прямує до Мурманська. Журналісти зазначають, що цей порт розташований поблизу плавучого газосховища "Саам", де зберігається скраплений газ з проєкту "Арктик СПГ 2", який перебуває під санкціями США.

Згідно з даними бази даних суден Equasis, танкери змінили прапор на російський у березні та квітні після попередньої зміни власника. Раніше вони належали компанії Oman Ship Management Co., або її дочірнім підприємствам.

Bloomberg зазначає, що ці танкери можуть потенційно належати до "тіньового флоту". Видання звертає уваргу, що судна старші за типові танкери для перевезення СПГ, що досі перебувають в експлуатації, і нещодавно були передані маловідомим компаніям через непрозорих посередників. Згідно з аналізом агентства Bloomberg, щонайменше 16 танкерів перевозили СПГ із російських проектів, що перебувають під санкціями.

Танкери "тіньового флоту" вже не вперше змінюють прапор на російський, ймовірно, намагаючись отримати захист у Росії. Екіпаж нафтового танкера "Белла 1", який тікав від американських сил в Атлантичному океані, намалював російський прапор на борту судна. Втім, це не врятувало судно від затримання американськими військовими.

Попри це і санкції Євросоюзу, РФ продовжує активно використовувати "тіньовий флот" для експорту енергоносіїв, хоча й вартість перевезення суттєво зросла. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував нові заходи проти російського "тіньового флоту".

