Європа швидко нагрівається: небезпечні температури б’ють рекорди

Певні фактори прискорюють кліматичні зміни та роблять регіон одним із найбільш вразливих у світі.

Майже вся Європа торік пережила температури вище норми, тоді як масштабні лісові пожежі охопили рекордні території, а хвилі спеки накривали континент від півночі до півдня. Як пише Sky News, про це йдеться в новому масштабному кліматичному дослідженні.

У 2025 році в Португалії температура сягнула 46°C, у межах Полярного кола фіксували 30°C, а в Іспанії одночасно вирували 20 великих пожеж.

Як зазначено у звіті European State of the Climate, "небезпечні високі" температури мали "серйозні наслідки для суспільства та екосистем по всій Європі".

Дослідження, підготовлене Copernicus Climate Change Service та World Meteorological Organization, встановило:

95% території Європи зазнали температур вище середньорічних показників;

Гренландія втратила 139 млрд тонн льоду – це еквівалент приблизно 100 олімпійських басейнів щогодини та у 1,5 раза більше, ніж обсяг усіх льодовиків Альп разом;

більшість морів пережили так звані "морські хвилі спеки";

лісові пожежі знищили понад мільйон гектарів – площу, співставну з Кіпром, що стало рекордом;

рівень води в річках був нижчим за норму протягом усього року, окрім січня.

"Виняткове" літо стає нормою

У Британії 2025 рік відзначився найспекотнішим літом за всю історію спостережень, значним дефіцитом води, рекордною кількістю пожеж і збитками для фермерів на суму близько 800 млн фунтів.

Хоча країна вже переживала спекотні періоди – зокрема, відоме літо 1976 року – екологи занепокоєні тим, що такі явища стають дедалі частішими та масштабнішими.

Представниця Copernicus Саманта Берджесс зазначила, що спека 1976 року була "локалізованою", тоді як у червні минулого року хвиля тепла охопила територію від Великої Британії до Східної Європи й Греції.

Керівниця National Trust Гіларі Макгреді підкреслила: "Такі виняткові роки тепер стають новою нормою". Організація вже закликала своїх п’ять мільйонів членів звернутися до депутатів із вимогою захистити дику природу та сільські ландшафти.

"Нам потрібні термінові дії для адаптації та скорочення викидів відповідно до вимог науки", – наголосила вона.

Чому Європа нагрівається найшвидше?

Екстремальні погодні явища минулого року значною мірою посилювалися кліматичними змінами, адже Європа нагрівається швидше за інші регіони світу.

Експерти Copernicus називають кілька причин цього:

близькість до Арктики, яка нагрівається щонайменше втричі швидше за глобальний середній показник;

збільшення сонячної активності над континентом;

зміни погодних моделей, що сприяють сильнішим хвилям спеки;

танення снігового покриву, який раніше відбивав сонячне тепло.

У сукупності ці фактори прискорюють кліматичні зміни та роблять Європу одним із найбільш вразливих регіонів світу.

