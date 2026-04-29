Європа може роками боротися з наслідками конфлікту на Близькому Сході, - фон дер Ляєн

Європа може роками боротися з наслідками американо-ізраїльської війни в Ірані, адже стрімке зростання цін на енергоносії найближчим часом не вщухне. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європейським парламентом у Страсбурзі, передає Bloomberg.

"Є також сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися: наслідки цього конфлікту можуть відчуватися ще місяцями, а то й роками", - підкреслила вона.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що з початку війни в Ірані ЄС витратив додаткові 27 млрд євро на імпорт викопного палива.

Відео дня

Водночас аналітичний центр Bruegel підрахував, що країни ЄС виділили понад 10 млрд євро на захист споживачів та підприємств від зростання цін на енергоносії.

У Bloomberg нагадали, що минулого тижня комісія запропонувала перший пакет заходів для подолання енергетичної кризи, яка насувається, однак лідери Європейського Союзу під час саміту в пʼятницю наполягали на більш рішучих кроках.

"Проте лідери ЄС розійшлися в думках щодо темпів надання підтримки. Деякі виступають за поступовий підхід, тоді як інші хочуть більшого пакета заходів відразу", - повідомили джерела видання, знайомі з ситуацією, на умовах анонімності.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп наказав готуватися до масштабної блокади Ірану. Таким чином американський президент вирішив остаточно перекрити "кисень" іранській економіці.

Трамп вважає, що відновлення бомбардувань або відхід від конфлікту - несуть більший ризик, ніж підтримка блокади.

Також він заявляв, що Іран опинився в "стані колапсу" і просить відкрити Ормузьку протоку.

"Іран щойно повідомив нам, що перебуває у "стані колапсу". Вони просять нас "відкрити Ормузьку протоку" якомога швидше, поки вони намагаються врегулювати ситуацію з керівництвом (і я впевнений, що в них це вийде!)", - написав президент США.

