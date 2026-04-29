Розвідка США оцінює реакцію Ірану, якщо Трамп оголосить про 'перемогу', - Reuters

Білий дім аналізує наслідки потенційного виходу США з конфлікту та його вплив на Іран і вибори.

Американські спецслужби за дорученням Білого дому вивчають, як Іран може відреагувати на сценарій, за якого Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосить перемогу у двомісячній війні та почне виведення американських військ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними співрозмовників видання, розвідка оцінює можливі наслідки відступу США з конфлікту, який уже викликає політичні суперечки у Вашингтоні. Частина радників Трампа побоюється, що тривала війна може негативно вплинути на позиції республіканців на майбутніх проміжних виборах.

Опитування Reuters/Ipsos показує, що лише 26% американців вважають витрати на кампанію виправданими, а 25% – що вона підвищила безпеку США.

Як може відреагувати Іран

За оцінками розвідки, реакція Тегерана залежатиме від формату дій Вашингтона. Якщо США оголосять перемогу і повністю виведуть війська, Іран може подати це як власний політичний успіх. Натомість збереження американської військової присутності може бути сприйняте як сигнал до продовження протистояння або як тактичний маневр.

Попри оголошене раніше перемир’я, ситуація залишається напруженою. Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти, фактично залишається заблокованою, що продовжує тиснути на світові ціни на енергоносії.

Дипломатичний процес також зупинився: за повідомленнями, Трамп скасував поїздку свого спецпосланця Стіва Віткоффа та радника Джареда Кушнера для переговорів з іранською стороною.

Військові варіанти залишаються

У Вашингтоні, за даними джерел, усе ще розглядають можливість нових авіаударів по військових об’єктах та керівництву Ірану. Водночас масштабна наземна операція наразі вважається малоймовірною.

Іран скористався паузою у бойових діях для відновлення частини своїх військових запасів, що потенційно ускладнює можливе відновлення активної фази конфлікту, додають джерела.

Як повідомляв УНІАН, Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану. За даними The Wall Street Journal, таке рішення було озвучене під час останніх нарад у Ситуаційній кімнаті.

За наявними даними, американський президент вирішив остаточно перекрити "кисень" іранській економіці. Зокрема, йдеться про повну заборону судноплавства до іранських портів, що фактично зупинить експорт нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: