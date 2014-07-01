Політолог: Для Європи Путін — не ворог, а бізнес-партнер

Таку думку в ефірі 5 каналу висловив політолог Вадим Карасьов, пише Gazeta.ua.

"Ми бачимо, що Європа не хоче воювати за Україну. І її можна зрозуміти — вона не хоче, щоб в її географічному центрі розпочалась війна", - зазначив експерт.

Крім того, за його словами, для Європи президент РФ Володимир Путін — не ворог.

"Він такий же капіталіст, енергетичний, газовий бізнесмен. А при капіталізмі немає ворогів. Тому в Європі роблять поки що ставку на мир. Тому тут актуальний саме мирний план", - пояснив Карасьов.

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Разом з тим, на його думку, в разі продовження АТО та активних бойових дій на Донбасі, гарантій не вторгнення російських військ на східні терени України немає.

"Путін не буде лякатись світових санкцій третього рівня. Для Росії це погано, але некритично. Там вже підрахували усі можливі збитки, тому у Кремлі до них готові", - вважає політолог.

"Тому слід враховувати можливість введення російських військ на Донбас. Це перетворить його на поле битви, і це найгірший варіант. Потрібно шукати мирний вихід, робити якісь комбінації, продовжувати перемир'я, але не надовго", - додав Карасьов.