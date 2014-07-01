На цьому тижні Порошенко запропонує ВР змінити керівництво силових відомств - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам народний депутат, уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.Читайте такожПорошенко планує провести "чистку" у силовому блоці - депутат

Вона сказала: “Цього тижня президент України внесе кадрові пропозиції для посилення силового блоку, а парламент повинен їх підтримати”.