На цьому тижні Порошенко запропонує ВР змінити керівництво силових відомств - Геращенко
11:56, 01 липня 2014Політика
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Цього тижня президент України Петро Порошенко внесе до Верховної Ради кадрові пропозиції щодо керівництва силових відомств.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам народний депутат, уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.Читайте такожПорошенко планує провести "чистку" у силовому блоці - депутат
Вона сказала: “Цього тижня президент України внесе кадрові пропозиції для посилення силового блоку, а парламент повинен їх підтримати”.
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