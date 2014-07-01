ВР підтримала у першому читанні реєстрацію місця проживання у садових і дачних будинках

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 266 народних депутатів із 341 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом вносяться зміни до Житлового кодексу України - щодо уточнення призначення жилих будинків і жилих приміщень (стаття 6), а також стосовно встановлення порядку переведення у жилі будинки садових і дачних будинків (доповнення кодексу статтею 8-1).

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Визначається, що громадяни, відповідно до цього кодексу та в порядку, визначеному Кабінетом міністрів, мають право на переведення дачних і садових будинків, які відповідають технічним і санітарним нормам, у житлові будинки.

Переведення дачних і садових будинків у житлові будинки проводиться за зверненнями громадян відповідними органами місцевого самоврядування.

Крім того, зміни стосуються Земельного кодексу України - щодо уточнення видів будівель і споруд, які можуть зводитись на земельних ділянках, призначених для ведення садівництва (статті 35), а також стосовно уточнення складу земель рекреаційного призначення.

У Цивільному кодексі України уточнюються визначення понять «місце проживання фізичної особи» (стаття 29), «житло фізичної особи» (стаття 379), «житловий будинок» (стаття 380), а в Законі «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» уточнюється визначення понять «місце проживання» і «реєстрація» (стаття 3).

Передбачається, що тимчасово, до проведення реформи з питань адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв'язані в адміністративному або територіальному відношенні.

Тимчасово, до проведення реформи з питань адміністративно-територіального устрою, до жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, також відносяться жителі, які проживають постійно за межами цих адміністративно-територіальних одиниць і житло яких віднесено до відповідного села, селища чи міста.