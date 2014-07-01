Порошенко доручив зробити все необхідне для звільнення заручників-журналістів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Створено робочу групу для координації дій зі звільнення журналіста Анастасії Станко та оператора Іллі Безкоровайного», - зауважив він.

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Як повідомляє прес-служба президента, за дорученням Порошенка міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів засідання у центрі антитерористичної операції. У ході засідання було створено робочу групу на чолі з керівником управління інформаційної безпеки Нацгвардії Юрієм Стецем, якій доручено координувати дії оперативних служб у питанні звільнення Станко і Безкоровайного. Президент наголосив на необхідності зробити все можливе для того, щоб журналісти були звільнені найближчим часом, а також щоб було забезпечено безпеку всіх працюючих у зоні АТО працівників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, журналістку «Громадського телебачення» Станко та оператора Безкоровайного захопили в полон представники збройного угруповання «Луганська народна республіка». Телеканал заявив, що, за непідтвердженими даними, журналістів незаконно затримали в Луганській області під час виконання професійних обов'язків, і вони перебувають у підвалі однієї з будівель у центрі Луганська.