ВР негайно розгляне Угоду про асоціацію з ЄС після її внесення президентом – Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це спікер Олександр Турчинов заявив, відкриваючи засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.

27 червня та Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

Угода передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Європейським Союзом.

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Цілями асоціації є поступове зближення сторін, грунтоване на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках та поглибленні участі України у програмах та агенціях ЄС.