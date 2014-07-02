ВР негайно розгляне Угоду про асоціацію з ЄС після її внесення президентом – Турчинов
10:45, 02 липня 2014Політика
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Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом буде невідкладно розглянуто у сесійній залі Верховної Ради після того, як президент України Петро Порошенко внесе її у парламент.
Турчинов пообіцяв якнайшвидше розглянути Угоду про асоціацію з ЄС / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це спікер Олександр Турчинов заявив, відкриваючи засідання парламенту.
Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.
27 червня та Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.
Угода передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Європейським Союзом.
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Цілями асоціації є поступове зближення сторін, грунтоване на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках та поглибленні участі України у програмах та агенціях ЄС.
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