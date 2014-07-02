СБУ затримала і доправила до Києва самопроголошеного мера Горлівки

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затримання відбулося 1 липня.

«Під безпосереднім керівництвом терориста Бєзлєра («Бєса»), Колоснюк відповідав за постачання зброї, організовував та брав участь у збройних нападах на блокпости сил АТО, викраденні та катуванні людей. Колоснюк здійснював активний пошук торговців важкою зброєю для банди «Бєзлєра-Бєса». Співробітники СБУ затримали його в одному з кафе м. Бердянська Запорізької області під час закупівлі крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, автоматів та вибухівки на суму 2 мільйони гривень", - повідомили у прес-центрі.

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Під час затримання терорист чинив правоохоронцям опір.

Головним слідчим Управлінням СБУ в рамках кримінального провадження зловмиснику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної організації).