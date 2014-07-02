Терористи 19 разів обстріляли сили АТО: троє військових загинули, є поранені

Протягом доби на сході України терористи 19 разів обстріляли сили антитерористичної операції, троє військовослужбовців загинули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

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«Окремі групи бойовиків не полишають спроб прорватися з оточення, зокрема, атаки бойовиків були здійснені на позиції сил АТО на горі Карачун та ще на кілька блокпостів біля Слов’янська, всі атаки були успішно відбиті», - зазначив він.

«Загалом протягом доби терористами скоєно 19 обстрілів автомобільних колон та блокпостів і позицій Збройних сил України в районах населених пунктів Поріччя, Крива Лука, Д’якове, Сватове, Слов’янськ, Краматорськ, Мілове», - зауважив Лисенко.

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«Атаки відбито, внаслідок нападів загинуло троє військовослужбовців, 10 поранено», - повідомив він.

«2 липня вночі було відбито напад терористів на військову частину, розташовану неподалік селища Мілове на Луганщині, зокрема, по ній вівся вогонь з не менш ніж з двох мінометів, в бік наших військовослужбовців було випущено понад 50 мін», - поінформував речник РНБО.