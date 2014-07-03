Бойовики намагаються відновити контроль над прикордонним пунктом «Довжанський»

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, з 4.45 до 5.15 3 липня терористи здійснили мінометний та гранатометний обстріл пункту пропуску «Довжанський».

9 прикордонників отримали поранення.

Наприкінці обстрілу нападники зробили декілька пострілів в бік російського пункту пропуску «Новошахтинськ». У такий спосіб найманці намагаються дискредитувати українських військових та відновити контроль над втраченим об’єктом та ділянкою державного кордону.Читайте такожУкраїнські силовики відновлюють контроль над держкордоном з РФ - Тимчук

У відомстві нагадали, що 1 липня підрозділами Збройних сил України та Держприкордонслужби було відновлено контроль над пунктом пропуску «Довжанський». Тоді в ході військової операції на протитанковій міні підірвався 1 БТР, 6 прикордонників отримали поранення. Загалом саперами ЗСУ на під’їзді до пункту пропуску було знешкоджено 15 вибухових пристроїв та понад 20 – безпосередньо у пункті пропуску. Частина вибухових пристроїв були з’єднані між собою, а також підведені до автомобілів, які знаходилися в пункті пропуску.Читайте такожПрикордонники продовжують брати під контроль проблемні ділянки кордону - РНБО

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, російські митники заявили про влучення снаряда в пункт пропуску «Новошахтинськ» у зв'язку з бойовими діями, що почалися на протилежному пункті пропуску «Довжанський» з боку України.