Порошенко повідомив, що призначає Муженка керівником Генштабу Збройних сил

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у парламенті.Читайте такожВР затвердила Гелетея на посаді Міністра оборони

Він зазначив, що Муженко - “це людина, яка героїчно проявила себе зараз під час антитерористичної операції, і є генералом зі стратегічним мисленням, беззаперечним авторитетом серед особового складу, справжнім професіоналом і справжнім патріотом України».