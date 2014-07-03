Порошенко повідомив, що призначає Муженка керівником Генштабу Збройних сил
13:00, 03 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що призначає генерал-лейтенанта Віктора Муженка на посаду керівника Генерального штабу Збройних сил.
Порошенко повідомив, що призначає Муженка керівником Генштабу Збройних сил / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у парламенті.Читайте такожВР затвердила Гелетея на посаді Міністра оборони
Він зазначив, що Муженко - “це людина, яка героїчно проявила себе зараз під час антитерористичної операції, і є генералом зі стратегічним мисленням, беззаперечним авторитетом серед особового складу, справжнім професіоналом і справжнім патріотом України».
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