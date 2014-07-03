На кордоні України затримано "казачого атамана", що хотів долучитися до терористів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 2 липня співробітники СБУ спільно з прикордонниками в пункті пропуску «Успенка» Донецької області затримали російського «казачого отамана» Валерія Попова, який намагався в’їхати в України для підтримки терористів. Напередодні він заявив російським журналістам, що його «казаки» їдуть до Донецька і Слов’янська боротися з українською владою, і закликав приєднуватися до них усіх, хто «спеціалізується на бронетехніці».

Читайте такожГлава російського козацтва заявив, що кількість направлених із РФ до України бойовиків ніхто не рахує Керовані російськими спецслужбами «казачки-бойовики» його поплічника Миколи Козіцина, який представляється «генералом армії казачих військ», тримали у заручниках місію ОБСЄ, мінували дороги і мости, нападали на українських прикордонників, забезпечували коридори для поставок на Донбас з Росії зброї та найманців, чинили злочини проти мирного населення».

Триває перевірка причетності Попова до терористичної діяльності в Україні.