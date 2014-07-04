Співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ відвідає Україну з 8 по 11 липня

Як повідомляє прес-служба ПАРЄ, в Києві вона планує зустрітися з президентом Петром Порошенком, прем`єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, а також з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

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Крім того, політик також має намір провести зустрічі з керівниками різних політичних партій, представником президента по врегулюванню ситуації на сході України та екс-президентом України Леонідом Кучмою. Передбачені зустрічі з провідними представниками бізнес-спільноти та громадянського суспільства.

В Одесі де Пурбе-Лундін планує зустрітися з головою ОДА, міським головою і політичними фракціями облради, а також місцевими неурядовими організаціями.