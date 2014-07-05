Стрєлок, який нібито втік з Слов'янська, з'явиться в іншому регіоні України - експерт

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" полковник СБУ у відставці Олег Старіков.

"Пройшла інформація, що нібито Гиркин пропав зі Слов'янська", - зазначив він.

Він поцікавився, що ж за щільність оточення даного міста нашими військами.

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"Що ж за кільце наших сил навколо Слов'янська, що крізь нього може просочуватися головний терорист, який повинен бути арештований і відданий трибуналу?" - заявив силовик.

У той же час, Старіков спрогнозував, що Гиркин може з'явитися найближчим часом в іншому регіоні України.

"Це буде в тому регіоні, де є проблеми, пов'язані вже не з російською, а з іншими мовами", - припустив він.