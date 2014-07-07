Валенса переконаний, що Путін не має жодного шансу втримати Крим

Про це в інтерв'ю чеському громадському каналу ČT24 заявив колишній президент Польщі, лідер "Солідарності" Лех Валенса, повідомляє Радіо Свобода.

Путін і далі може діяти згідно зі своєю уявою – зводити кордони чи надсилати танки, але сьогодні світ інший, вважає Валенса. На його думку, Росія Крим поверне, "адже ми живемо у світі розуму і переговорів, а не танків". "Ми приречені на мир, компроміс і розвиток. А той, хто надсилає танки, хто вдається до таких методів, мусить програти", – додав Лех Валенса.

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Лідер польської "Солідарності" також вважає, що зараз важливо налагодити діалог демократичних сил в Європі, "потрібна європейська солідарність і глобальна солідарність".