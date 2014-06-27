Прокуратура РФ не бачить підстав для звільнення режисера Сенцова

Про це йдеться у відповіді заступника генерального прокурора Росії Віктора Гриня на звернення голови ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова, повідомляють Крим. Реалії.

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Як пояснив представник генпрокуратури, в управлінні ФСБ Росії по Республіці Крим і Севастополю порушені і з'єднані в одне провадження 3 кримінальні справи за фактами діяльності терористичного угруповання.

В якості підозрюваних затримані Олег Сенцов і Олександр Кольченко. "Зараз вони користуються послугами захисників, дають показання і етаповані в СІЗО на території Москви, сказано в офіційній відповіді" ,- наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Олег Сенцов і ще 3 громадян України були затримані співробітниками ФСБ у травні в Криму. Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирния, Олександра Кольчена і Олега Сенцова звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті і Севастополі. ФСБ Росії називає їх активістами "Правого сектора", однак українська радикальна організація це спростовує.