Тюремники попереджають про постійну загрозу захоплення виправних установ у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ДПтС сказав сьогодні під час брифінгу.

“Є постійна загроза захоплення цих установ, мова йде про території та зброю, яка знаходиться в цих установах”, - сказав він.

Читайте такожТерористи атакують спецпризначенців ДПтС - голова службиТакож він зазначив, що щодо кожної установи розроблені плани евакуації на випадки виникнення загрози для життя і здоров'я засуджених та ув'язнених, які перебувають в установах ДПтС.

Старенький розповів, що “одна з установ Луганської області, яка географічно опинилася між силами АТО та силами сепаратистів, вона знаходилась майже на кордоні з Росією. Сепаратисти облаштували свій блокпост за 50 метрів від установи і приблизно тиждень над нею літали міни, снаряди і кулі. В цій установі утримувались жінки. У зв'язку із загрозою для життя цих жінок було прийнято рішення про їх евакуацію. На сьогодні вони перебувають у безпечному місці”.