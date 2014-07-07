Тюремники попереджають про постійну загрозу захоплення виправних установ у зоні АТО
Голова Державної пенітенціарної служби України (ДПтС) Сергій Старенький вважає, що існує постійна загроза захоплення установ відбування покарань в зоні Антитерористичної операції (АТО).
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ДПтС сказав сьогодні під час брифінгу.
“Є постійна загроза захоплення цих установ, мова йде про території та зброю, яка знаходиться в цих установах”, - сказав він.
Читайте такожТерористи атакують спецпризначенців ДПтС - голова службиТакож він зазначив, що щодо кожної установи розроблені плани евакуації на випадки виникнення загрози для життя і здоров'я засуджених та ув'язнених, які перебувають в установах ДПтС.
Старенький розповів, що “одна з установ Луганської області, яка географічно опинилася між силами АТО та силами сепаратистів, вона знаходилась майже на кордоні з Росією. Сепаратисти облаштували свій блокпост за 50 метрів від установи і приблизно тиждень над нею літали міни, снаряди і кулі. В цій установі утримувались жінки. У зв'язку із загрозою для життя цих жінок було прийнято рішення про їх евакуацію. На сьогодні вони перебувають у безпечному місці”.