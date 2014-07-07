Переселенці починають повертатися до Слов'янська та інших звільнених міст Донбасу - Гройсман
15:17, 07 липня 2014Політика
0 0
Ситуація з переміщенням людей після звільнення ряду міст Донецької області Збройними силами України та підрозділами Національної гвардії змінюється у зворотний бік - вимушені переселенці повертаються у свої міста.
Біженці починають повертатися - Гройсман / Фото УНІАН
Про це заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
«Зараз ситуація змінилася з точки зору переміщення людей. Зараз ми спостерігаємо зворотний процес, коли люди повертаються в Слов'янськ та інші міста, які було звільнено від терористів і бандитів», - сказав він.
Раніше Гройсман зазначав, що відновлення життєдіяльності Слов'янська, включаючи подачу світла і води, може зайняти до 5-6 днів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter