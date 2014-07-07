Рада ЄС розширить дію санкцій другої фази через події в Україні

Рада ЄС на рівні постійних представників вирішила, в принципі, продовжити подальші обмежувальні заходи при збереженні існуючої легальної бази (другої фази) стосовно санкцій у зв'язку з ситуацією в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив європейський дипломат по завершенню засідання, яке відбулося у понеділок в Брюсселі.

"Вивчив ситуацію в Україні на відповідність ключовим вимогам ЄС, як це зазначено у висновках Ради ЄС від 27 червня і в світлі останніх подій, у тому числі, враховуючи дипломатичні заходи, COREPER (постійні представники країн ЄС) в принципі, вирішив продовжити додаткові цілеспрямовані обмежувальні заходи при збереженні існуючої законодавчої бази. Деталі будуть опрацьовані протягом наступного засідання у середу", - повідомив він.

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При цьому дипломат не навів інших деталей.

З цього випливає, що ЄС розширить список осіб, до яких будуть застосовані санкції у вигляді заборони на в'їзд та замороження активів.