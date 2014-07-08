Бойовики з мінометів обстріляли три блокпости українських силовиків у зоні АТО

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожБойовики з артилерії обстріляли позиції сил АТО поблизу пункту пропуску «Должанський» - Тимчук

"Минулої ночі терористи обстріляли з мінометів три блокпости сил АТО. Зокрема, обстріляні блок-пости поблизу Іллінки, Мариновки і Дяково", - йдеться в повідомленні.

Втрат з боку силовиків немає, підкреслює Тимчук.