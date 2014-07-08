Ніч у зоні АТО пройшла без втрат серед українських силовиків. 

Про ц е повідомляє прес-центр АТО.

Повідомляється, що вночі бойвики здійснили мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Іл'єнко зі сторони державного кордону з РФ.

Також о першій годині ночі бойовики здійснили мінометний обстріл КП десантників в районі Дяково та Маринівка. Читайте такожБойовики з мінометів обстріляли три блокпости українських силовиків у зоні АТО

Окрім того, терористи здійснили мінометний обстріл пункту пропуску "Довжанськкий".