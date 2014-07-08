Російські бойовики не збираються припиняти вогонь на сході України – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський сьогодні на брифінгу в Києві.

«Більшість російських бойовиків не виявляють готовності припинити вогонь, вони прикриваються звичайними людьми як живим щитом, продовжуються напади на Збройні Сили, у заручниках утримуються окремі населені пункти», - заявив він.

«Тристороння контактна група, яка зібралась 6 липня, констатувала цілковиту неготовність бойовиків погоджувати умови такого контакту, зокрема місце і дати його проведення для обговорення рамок реалізації мирного плану президента України», - додав Лубківський.

«Терористи обладнують укріплення, мінують будинки та дороги», - констатував він.

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«Проти кого воюють російські громадяни, найманці та терористи на Донбасі? Проти кого спрямований підрив залізниць, знищення інфраструктури?», - запитує заступник глави МЗС та одразу відповідає: «Російські бойовики воюють проти Донбасу, явно і свідомо, вони хочуть перекреслити вільне, безпечне і заможне життя справжніх трудівників цієї землі та цього регіону».