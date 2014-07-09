Під Луганськом чути вибухи і перестрілку

Люди чують стрілянину з крупнокаліберного кулемета, стрілецької зброї, вибухи гранат, передає сайт informator.lg.ua.

Крім того, за даними очевидців, терористи пересуваються по Луганську на шкільних автобусах.

Зокрема, автобус ПАЗ з табличкою "Діти", наповнений озброєними бойовиками, був помічений вчора вдень в районі луганського заводу лужних акумуляторів. Він повільно проїхав по вулиці Оборонній в напрямку "Гострої могили".

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Крім того, незвично велике скупчення озброєних сепаратистів луганчани помічали в районі кварталу Пролетаріату Донбасу. Місцеві жителі повідомляють і про те, що будівля Центрального митного управління по вулиці Оборонна, 34а також зайнята бойовиками.

Разом з тим, під час обстрілу луганського аеропорту був серйозно пошкоджений його комунікаційний вузол. Про це повідомили представники АТО, які контролюють аеропорт. За їхніми словами, терористи пошкодили обладнання, що здійснює зв'язок з цивільною авіацією.