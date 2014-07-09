Гельсінська спілка подала в Європейський суд на Росію за викрадення та катування людей

Як повідомляє сайт спілки, «організація сподівається, що суд встановить причетність до викрадення військових Російської Федерації, уряд якої буде зобов’язаний сплатити потерпілим компенсацію».

Правозахисники відзначають недостатню активність України щодо визволення заручників, які не були військовими, і наводять приклад, коли працівників СБУ, які потрапляли у полон, обмінювали на полонених бойовиків набагато частіше, ніж цивільних осіб.

Адвокат, що представлятиме у суді позицію УГСПЛ, Олег Вєремєєнко стверджує, що Росія в Україні діє такими ж методами, як свого часу в Чечні, і заявляє, що доказом причетності РФ до тероризму на сході України є російська зброя в руках терористів.

Читайте такожМЗС вимагає від Росії пояснень, як Савченко опинилася у СІЗО в Воронежі«Аналогічні справи в Євросуді називають ще «чеченськими». Практика взяття заручників з’явилась ще в 1990-ті роки (під час першої і другої чеченської кампанії). І юристи правозахисних організацій звертались тоді у Страсбург в порядку Правила №39 (термінові випадки) і вимагали звільнення заручників. У даному випадку складність полягала в тому, аби довести зв’язок терористів з РФ і в такий спосіб обгрунтувати відповідальність агентів РФ, а відтак – і держави. Ми посилались на те, що в розпорядженні терористів опинилась найновітніша зброя: ПЗРК-комплекси – вартістю 80 тис. доларів США, танки Т-72, гармати, інша новітня бронетехніка тощо. Сподіваюсь, що суд почув нашу аргументацію», - сказав адвокат.

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