Місія ОБСЄ заявляє, що не може допомогти льотчиці Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.Читайте такожГельсінкська спілка подала в Європейський суд на Росію за викрадення та катування людей

На запитання з приводу перебування Савченко у СІЗО Воронежа (РФ) Боцюрків відповів: “Наш мандат зараз поширюється лише на територію України, тому і розслідування, і спостереження за межами України на даний час є неможливим”.

Він додав, що за три місяці роботи місії “ми чули про випадки викрадення людей”.

На уточнююче запитання, чи означає це, що жодної допомоги Савченко не буде надано з боку місії ОБСЄ, Боцюрків відповів: “На цей час наш мандат обмежений територією України”.Читайте такожУкраїнську льотчицю Савченко тримають у СІЗО в Воронежі

Як відомо, льотчиця Савченко, яка добровольцем поїхала боротися з терористами у зону АТО і була захоплена в полон, перебуває у слідчому ізоляторі в російському Воронежі. За даними ЗМІ, її підозрюють у вбивстві російських журналістів. Сьогодні, 9 липня, має відбутися перше судове засідання.