Місія ОБСЄ заявляє, що не може допомогти льотчиці Савченко
Місія ОБСЄ не може допомогти українській військовій льотчиці Надії Савченко, оскільки мандат місії обмежується територією України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.Читайте такожГельсінкська спілка подала в Європейський суд на Росію за викрадення та катування людей
На запитання з приводу перебування Савченко у СІЗО Воронежа (РФ) Боцюрків відповів: “Наш мандат зараз поширюється лише на територію України, тому і розслідування, і спостереження за межами України на даний час є неможливим”.
Він додав, що за три місяці роботи місії “ми чули про випадки викрадення людей”.
На уточнююче запитання, чи означає це, що жодної допомоги Савченко не буде надано з боку місії ОБСЄ, Боцюрків відповів: “На цей час наш мандат обмежений територією України”.Читайте такожУкраїнську льотчицю Савченко тримають у СІЗО в Воронежі
Як відомо, льотчиця Савченко, яка добровольцем поїхала боротися з терористами у зону АТО і була захоплена в полон, перебуває у слідчому ізоляторі в російському Воронежі. За даними ЗМІ, її підозрюють у вбивстві російських журналістів. Сьогодні, 9 липня, має відбутися перше судове засідання.