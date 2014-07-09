Терористи на Донбасі вербують найманців за 20 тисяч рублів на місяць - РНБО

Терористи на Донбасі вербують найманців за 20 тисяч російських рублів на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«З кожним днем бойовики втрачають підтримку населення Донбасу. Зокрема терористи публічно оголосили про те, що готові платити по 20 тис. російських рублів на місяць тим, хто готовий приєднатися до їхніх банд», - зазначив він.

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«Це підтверджує, що проти українських силовиків воюватимуть найманці», - констатував Лисенко.